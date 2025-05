Princesa das Astúrias consagra o universo humorístico do escritor espanhol Eduardo Mendoza

Em sua decisão, os especialistas destacaram a "contribuição decisiva" de Mendoza para a literatura em língua espanhola no último meio século, com uma coleção de romances que combinam o desejo de inovação com a capacidade de atingir um público muito amplo", segundo a ata que acompanha o prêmio, convocado pela Fundação Princesa das Astúrias, herdeira do trono espanhol.