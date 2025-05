Primeira-dama da França dá tapa no rosto de Macron; presidente diz ter sido 'brincadeira'

Era apenas uma "briga de brincadeira". Essa foi a explicação do presidente francês Emmanuel Macron nesta segunda-feira, 26, para imagens de vídeo que mostram sua mulher, Brigitte, empurrando seu rosto com as duas mãos antes de desembarcarem do avião para começar uma viagem pelo Sudeste Asiático neste fim de semana.

O momento rapidamente virou manchete na França, com a mídia tentando decifrar a interação que as câmeras flagraram através da porta recém-aberta do avião. A manchete de uma matéria no site do jornal Le Parisien perguntava: "Tapa ou 'briga'? As imagens de Emmanuel e Brigitte Macron desembarcando no Vietnã geram muitos comentários."

Mais tarde, Macron disse aos repórteres que o casal - casado desde 2007, após se conhecerem na escola onde ele estudava e ela era professora - estava apenas brincando.

"Minha mulher e eu estávamos brincando, como costumamos fazer", disse ele, acrescentando que o incidente estava sendo exagerado como "uma espécie de catástrofe geoplanetária".

Em um vídeo gravado pela Associated Press quando os Macron chegaram a Hanói, no Vietnã, no domingo, 25, um homem uniformizado é visto abrindo a porta do avião e revelando o presidente parado lá dentro, vestido de terno e conversando com alguém que não estava visível.

Os braços de Brigitte Macron - em vermelho - foram vistos se estendendo e empurrando Macron, com uma mão cobrindo sua boca e parte do nariz, enquanto a outra segurava seu queixo. O líder francês recuou, virando a cabeça. Então, aparentemente percebendo que estava sendo filmado, abriu um sorriso e acenou levemente.

Em imagens subsequentes, Macron e sua mulher, vestindo uma jaqueta vermelha, apareceram no topo da escada. Ele ofereceu o braço, mas ela não o aceitou. Desceram lado a lado a escada acarpetada.

"Todos precisam se acalmar", disse ele.

O gabinete do presidente também minimizou a interação.

"Foi um momento em que o presidente e sua mulher estavam relaxando uma última vez antes do início da viagem, brincando. É um momento de cumplicidade. Foi tudo o que faltava para dar munição aos teóricos da conspiração", disse seu gabinete.

Brigitte Macron era Brigitte Auzière, casada e mãe de três filhos, quando se conheceram no colégio dele. Professora, ela supervisionava o clube de teatro do qual Emmanuel Macron, um amante da literatura, era membro.

Ele se mudou para Paris para o último ano do ensino médio, mas prometeu se casar com Brigitte. Mais tarde, ela se mudou para a capital francesa para se juntar a ele e se divorciou antes de finalmente se casarem.

O líder francês argumentou que as imagens e as reações a elas serviram como um alerta sobre a desinformação na era das mídias sociais, observando que, nas últimas semanas, outros vídeos foram usados ??para circular histórias inventadas sobre ele.