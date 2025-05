Presidente do júri de Cannes homenageia fotojornalista palestina morta em Gaza

A presidente do júri do 78º Festival de Cannes, a atriz francesa Juliette Binoche, prestou homenagem à fotojornalista palestina Fatima Hassouna, que morreu em um ataque israelense em Gaza e que é tema de um documentário apresentado no evento.

A ofensiva de Israel em represália matou mais de 52.000 pessoas no território palestino, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza.

Sua morte, e a de sua família, ocorreu um dia após o anúncio de que o documentário "Put Your Soul on Your Hand and Walk", dirigido pela iraniana Sepideh Farsi e estrelado por ela, foi selecionado para a ACID, uma seção paralela do festival de Cannes.