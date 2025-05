Gabinete de Macron minimiza incidente entre ele e a esposa em desembarque no Vietnã

O gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron , minimizou nesta segunda-feira (26) as imagens que viralizaram e mostram o momento em que a esposa do chefe de Estado, Brigitte Macron , empurra o rosto dele durante desembarque no Vietnã , primeira etapa de uma viagem pelo sudeste asiático.

A agência de notícias Associated Press registrou, na noite de domingo (25), em Hanói, o momento em que a porta do avião presidencial se abre. O presidente está de lado, discutindo com alguém, sem aparentemente perceber que a porta do avião está aberta. Os braços de sua esposa, Brigitte, emergem do lado esquerdo da porta, ela coloca as duas mãos no rosto do marido e o empurra.