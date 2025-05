Prêmio para a primeira obra chechena em Cannes e para documentário sobre Assange

"Imago", o primeiro filme checheno apresentado em Cannes, ganhou nesta sexta-feira (23) o Olho de Ouro de melhor documentário, cujo júri também concedeu um prêmio especial a "The Six Billion Dollar Man", dedicado ao fundador do Wikileaks, Julian Assange.

Julian Assange esteve presente na Croisette como protagonista desse trabalho, depois de ter sido libertado de uma prisão britânica de alta segurança em junho do ano passado após um acordo com o governo americano que buscava processá-lo por ter publicado informação diplomática e militar confidencial.

Já premiado com o prêmio do júri da Semana da Crítica na quarta-feira, "Imago", primeiro longa-metragem de Déni Oumar Pitsaev, é um documentário autobiográfico que acompanha o cineasta depois que ele herda um pequeno pedaço de terra no vale de Pankisi, na Geórgia, do outro lado da fronteira com a Chechênia, no sul da Rússia.