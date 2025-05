Premiê italiana defende fortalecimento do Ocidente em reunião com Vance e von der Leyen

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, defendeu o fortalecimento do Ocidente e uma maior sinergia ao promover uma reunião trilateral de seu governo com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, neste domingo, 18, em Roma.

"Do ponto de vista comercial, temos a maior relação do mundo, com mais de US$ 1,5 trilhão por ano, e muito interconectada. É importante agora que trocamos documentos, que nossos especialistas mergulhem neles e discutam os detalhes", disse von der Leyen. "Mas no final, o que queremos, é ter um bom encontro entre os dois lados", afirmou.