Prefeito é preso ao protestar contra centro de detenção de imigrantes perto de NY

Baraka "ignorou múltiplas advertências" dos serviços do Departamento de Segurança Doméstica (DHS, na sigla em inglês) para que se retirasse do centro de detenção da agência federal de controle de imigração, conhecida pela sigla ICE, em Newark, Nova Jersey, na tarde desta sexta-feira, afirmou a procuradora.

Imagens veiculadas na imprensa americana mostravam o prefeito caminhando tranquilamente, algemado com as mãos para trás, cercado de agentes policiais.

Esta semana, o prefeito compareceu várias vezes às instalações do presídio de Delaney Hall. No final de fevereiro, o ICE firmou um contrato de concessão de US$ 1 bilhão (R$ 5,65 bilhões) por 15 anos com uma empresa para transformá-lo em um centro de detenção de imigrantes com 1.000 camas.