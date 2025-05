Preço do petróleo cai preocupado com excesso de oferta

Os preços internacionais do petróleo caíram nesta terça-feira (27), pois os operadores estavam preocupados com a possibilidade de que a próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) - marcada para quarta-feira - resulte em um novo aumento da produção por parte dos membros do cartel.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho caiu 1,00%, ficando em 64,09 dólares.

Em Nova York, seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês, recuou 1,04%, encerrando o dia cotado a 60,89 dólares.

O mercado segue focado na posição que será adotada pela Opep+, já que os 22 países do grupo se reúnem virtualmente nesta quarta-feira para discutir sua estratégia conjunta. No sábado, se reunirão os países que fizeram os maiores cortes de produção nos últimos anos, numa tentativa de impulsionar os preços.

"A Opep+ deve aumentar sua produção em 411 mil barris por dia em julho", indicou em nota Gregory Brew, analista do centro de estudos americano Eurasia Group, frente aos 137 mil inicialmente previstos, segundo as projeções do mercado.

"Os analistas agora esperam um aumento da produção, não apenas por parte da Opep+, mas de todos os produtores mundiais", afirmou por sua vez Fawad Razaqzada, especialista da City Index.

Segundo Razaqzada, "embora boa parte desse aumento já esteja incorporada nos preços atuais, os barris continuam se acumulando e persiste a incerteza sobre o crescimento da demanda".