Por que a fumaça preta demorou tanto a aparecer no primeiro dia de conclave

Fumaça preta apareceu na chaminé do Vaticano ao fim da votação do primeiro dia de conclave. Alberto PIZZOLI / AFP

O primeiro dia de conclave terminou com a emissão de fumaça preta na chaminé instalada no Vaticano. Isso significa que nenhum candidato a papa conseguiu ao menos dois terços dos votos para ser eleito nesta quarta-feira (7). Porém, o resultado da votação era esperado por volta das 19h de Roma (14h em Brasília) e a fumaça só apareceu cerca de duas horas depois.

A demora não é exatamente uma novidade. No último conclave, que elegeu o papa Francisco, a primeira fumaça só foi emitida às 15h41min —no horário de Brasília — de 12 de março de 2013, uma hora e 41 minutos depois do horário previsto. Já no conclave de 2005, que elegeu Bento XVI, a primeira fumaça preta foi vista às 14h58min, com quase uma hora de atraso.

Segundo a transmissão oficial do Vaticano, o número maior de participantes pode ter contribuído para a demora. São 133 cardeais eleitores nesta edição, 18 a mais do que no último conclave. Apenas 25 deles já participaram de uma eleição papal, o que também pode ter influenciado no ritmo mais lento.

O fato de esta ter sido a primeira votação também é apontado como um fator relevante. Segundo apuração do jornalista César Tralli, da Globo, outro possível motivo seria uma pregação antes da votação, que pode ter se estendido.

O pronunciamento do extra omnes — ordem para que todos os não eleitores deixem a Capela Sistina — também sofreu atraso: foi feito mais de 20 minutos depois do horário registrado no conclave anterior.

O resultado da próxima votação está previsto para ser conhecido por volta das 5h15min desta quinta-feira (8), no horário de Brasília. Confira abaixo os horários em que a fumaça branca ou preta pode aparecer.