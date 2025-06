Ponte desaba sobre trem e deixa ao menos sete mortos na região russa de Briansk

Pelo menos sete pessoas morreram e 30 ficaram feridas na Rússia, na região de Briansk, oeste do país, quando uma ponte rodoviária desabou e causou o descarrilamento de um trem na noite deste sábado (31), perto da fronteira com a Ucrânia, informou o governador regional.

O acidente do trem N.86 entre Klimov, na região sudoeste de Belgorod, e Moscou, ocorreu às 22h44 (16h44 no horário de Brasília) do sábado na altura de Phishino-Vygonichi, indicaram as Ferrovias de Moscou no Telegram.