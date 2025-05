Horas antes do ataque, Valeria Márquez compartilhou uma foto nas redes sociais. Reprodução / Reprodução

As autoridades do Estado de Jalisco, no México, identificaram o homem que assassinou a influenciadora Valeria Márquez, 23 anos, durante uma transmissão ao vivo no TikTok.

Segundo o Ministério Público local, o crime, cometido na última terça-feira (14), é tratado como um possível feminicídio por encomenda, em investigação que também considera o envolvimento do crime organizado na região.

O ataque aconteceu no Blossom The Beauty Lounge, salão de Valeria. O assassino entrou no local se passando por entregador, perguntou por ela e, ao confirmar a sua presença, atirou sem dizer mais nada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima segurando um bichinho de pelúcia e reagindo à chegada do atirador antes de ser baleada. Segundo o porta-voz da promotoria, "ele era seu carrasco".

Crime filmado e premeditado

Testemunhas relataram que horas antes do assassinato, dois homens estiveram no local sob o pretexto de entregar um presente à influenciadora. Para o Ministério Público, a visita serviu como reconhecimento prévio da área.

O assassino, que fugiu logo após o ataque, já foi identificado, mas não teve o nome revelado pelas autoridades, que seguem em busca de pistas sobre a motivação e possível envolvimento de mandantes, segundo o jornal La Nacion.

No vídeo da transmissão, Valeria sussurra "eles estão chegando" e silencia o áudio, segundos antes de ser atingida no peito e na cabeça.

Relembre o caso

Valeria estava ao vivo no TikTok quando foi surpreendida por criminosos. As imagens mostram a jovem sentada com um brinquedo de pelúcia.

Em seguida, ela silencia o áudio da transmissão. Um homem entra no salão, cumprimenta a influenciadora com um "E aí, Vale?" e atira. A jovem acabou morrendo no local.

Testemunhas relataram que o homem se apresentou como entregador e teria perguntado pela dona do estabelecimento antes de sacar a arma. A polícia confirmou que o atirador fugiu na sequência.

Entre os fatores considerados para explicar o crime estão motivações misóginas, relações prévias com o agressor, humilhações ou ameaças anteriores.

Quem era Valeria Márquez?

Natural de Guadalajara, Valeria Márquez era modelo, empresária e influenciadora digital. Nas redes sociais, ela tinha mais de 95 mil seguidores, número que passou de 500 mil após o crime.

Em 2021, Valeria venceu o concurso Miss Face e fundou o salão Blossom The Beauty Lounge, voltado a serviços estéticos e produção de conteúdo sobre beleza, empreendedorismo e estilo de vida. Horas antes do crime, Valeria chegou a publicar uma foto se preparando para mais um dia de trabalho.