Petróleo fecha semana em alta antes da próxima reunião da Opep+

As cotações do petróleo terminaram em alta nesta sexta-feira (23), às vésperas da próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) e em meio às conversas sobre o programa nuclear iraniano entre Washington e Teerã.

Ao longo do dia, o petróleo caiu com força depois que o presidente americano, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 50% aos produtos importados da União Europeia (UE), mas depois se recuperou.

Nesse sentido, o preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em julho, fechou em alta de 0,53%, a 64,78 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, avançou 0,54%, a 61,53 dólares.