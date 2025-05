Petróleo fecha em queda ante possível novo acordo nuclear EUA-Irã

Os preços internacionais do petróleo fecharam em queda, nesta quinta-feira (15), após a afirmação do presidente americano, Donald Trump, de que estaria próximo de um novo acordo sobre o programa nuclear iraniano, o que poderia facilitar as exportações petrolíferas de Teerã.

No mercado de Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou em queda de 2,36%, a 64,53 dólares.

Em Nova York, o petróleo West Texas Intermediate (WTI) para entrega em junho recuou 2,42%, a 61,62 dólares.

"Estamos nos aproximando de um acordo" sobre o programa nuclear da República islâmica, afirmou Trump em Abu Dhabi.

Ali Shamkhani, assessor do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, disse à emissora NBC, na quarta-feira, que Teerã se disporia a aceitar um acordo com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear em troca da suspensão imediata das sanções, após quatro rodadas de diálogos entre os dois países nas últimas semanas.

O Irã, um dos dez maiores produtores de petróleo do mundo, está sujeito à política de "pressão máxima" de Donald Trump desde que o republicano voltou ao poder, em janeiro passado.

Desta vez, "o tom mais moderado [do presidente americano] lastreou os preços do petróleo, pois um acordo possivelmente aumentaria a produção e as exportações iranianas", assinalaram analistas da empresa Brown Brothers Harriman (BBH).

Se um acordo foi alcançado, "a produção iraniana poderia aumentar em 400 mil barris diários nos próximos meses", avaliou Jorge León, analista da Rystad Energy, entrevistado pela AFP.