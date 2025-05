Petróleo fecha em queda ante aumento de produção da Opep+ e queda da demanda chinesa

Os preços do petróleo perderam força nesta sexta-feira (2), com os operadores pessimistas diante da perspectiva de um aumento da produção da Opep+ e atentos a uma queda da demanda chinesa.

Em Londres, o preço do barril de petróleo Brent do mar do Norte para entrega em junho caiu 1,35%, a 61,29 dólares.