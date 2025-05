Partido de Milei vence eleições legislativas de Buenos Aires

Partido do presidente argentino, Javier Milei, A Liberdade Avança venceu as eleições legislativas em Buenos Aires neste domingo (18). Historicamente, a cidade é um reduto tradicional do movimento de centro-direita PRO, do ex-presidente Mauricio Macri, que governa a capital desde 2007 mas ficou em terceiro lugar atrás do peronismo (centro-esquerda).