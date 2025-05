Paris inaugura memorial aos homossexuais deportados pelos nazistas

"Reconhecer é dizer 'isso aconteceu' e dizer 'não queremos que aconteça novamente'", disse Hidalgo, durante a inauguração que coincide com o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia.

O memorial, projetado pelo artista Jean-Luc Verna, foi instalado no jardim do porto do Arsenal, próximo à Bastilha.