Para aliviar tensão com Trump, Venezuela libera veterano da Força Aérea dos EUA

A Venezuela libertou Joseph St. Clair, veterano condecorado da Força Aérea dos Estados Unidos, em uma tentativa de Caracas de melhorar as relações bilaterais e incentivar a administração Trump a permitir que empresas ocidentais continuem operando no setor petrolífero venezuelano, segundo fontes próximas às negociações.

Preso em outubro próximo à fronteira com a Colômbia, St. Clair foi incluído pelo Departamento de Estado dos EUA em março na lista de cidadãos detidos ilegalmente no país. Diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático grave, ele buscava tratamentos alternativos na América Latina quando foi detido, junto a um amigo colombiano. Fontes indicam que outro americano pode ser libertado em breve.