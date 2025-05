Paquistão autoriza retaliação 'à altura' após ataque mortal de mísseis da Índia

O Paquistão autorizou suas forças armadas a tomar medidas de retaliação "correspondentes" contra a Índia depois que um ataque com mísseis realizado durante a noite pela força aérea indiana matou 26 pessoas em todo o Paquistão, aumentando os temores de uma escalada do conflito entre os dois países com arsenais nucleares.

Em uma declaração contundente, o Paquistão acusou a Índia de "iniciar um inferno" na região depois de realizar ataques direcionados a nove locais na Caxemira controlada pelo Paquistão e na província paquistanesa de Punjab na madrugada desta quarta-feira.

A Índia disse que os ataques foram uma retaliação direta a um ataque na Caxemira controlada pela Índia no final do mês passado, no qual militantes atacaram e mataram 25 turistas hindus e seu guia.

A Índia acusou o Paquistão de envolvimento direto nos ataques, por meio de organizações militantes islâmicas que o país há muito tempo é acusado de apoiar. Depois de seus ataques aéreos na quarta-feira, 7, que mataram 26 pessoas, incluindo várias crianças, e deixaram 45 feridos, a Índia comemorou a vitória sobre o Paquistão.

O Exército indiano afirmou que os ataques tinham como alvo específico os terroristas e os campos de treinamento de dois grupos militantes islâmicos, Lashkar-e-Taiba e Jaish-e-Mohammed, que há muito tempo são acusados de operar livremente a partir do Paquistão e estão envolvidos em alguns dos ataques terroristas mais letais da Índia.

"Matamos apenas aqueles que mataram nossos inocentes", disse o ministro da defesa da Índia, Rajnath Singh, enquanto o ministro de assuntos internos, Amit Shah, disse que o governo estava "decidido a dar uma resposta adequada a qualquer ataque contra a Índia e seu povo".

O Exército indiano descreveu os ataques com mísseis como "não escalonados, proporcionais e responsáveis". Políticos indianos de diferentes partidos políticos elogiaram a operação, que recebeu o nome de "Sindoor", uma palavra em hindi para o pó de vermelhão usado por mulheres hindus casadas em suas testas e cabelos. Foi uma referência às mulheres cujos maridos foram mortos na frente delas no ataque na Caxemira.

O Paquistão afirmou que os "ataques não provocados e injustificados martirizaram homens, mulheres e crianças inocentes" e negou a existência de qualquer acampamento ou infraestrutura terrorista nas áreas atingidas pela Índia.

Pela primeira vez desde a guerra entre a Índia e o Paquistão em 1971, mísseis indianos atingiram o interior de Punjab, a província mais importante do ponto de vista político e militar do Paquistão, matando pelo menos 16 pessoas.

'Ato flagrante de guerra'

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, deixou claro que seu país via os ataques da Índia como um "ato flagrante de guerra" e pretendia tomar medidas de retaliação, embora não tenha discutido a forma que isso tomaria. Em uma reunião do conselho de segurança nacional nesta quarta-feira, o governo de Sharif autorizou as Forças Armadas do país a tomar medidas para defender a soberania do Paquistão "em um momento, local e maneira de sua escolha".

Em uma sessão do parlamento nesta quarta-feira, Bilawal Bhutto Zardari, copresidente do Partido Popular do Paquistão, que governa como parte do governo de coalizão, reafirmou o direito do país de se defender e disse que a resposta do Paquistão aos ataques da Índia "ainda está por vir".

"O Paquistão tem o direito de responder a esse ataque como quiser", disse ele. A Caxemira, no sopé do Himalaia, tem sido disputada desde a divisão da Índia e a formação do Paquistão em 1947. Tanto a Índia quanto o Paquistão a reivindicam integralmente, mas cada um controla uma parte do território, separada por uma das fronteiras mais militarizadas do mundo: a "linha de controle", baseada em uma fronteira de cessar-fogo estabelecida após a guerra de 1947-48. A China controla outra parte no leste.

A Índia e o Paquistão entraram em guerra três vezes por causa da Caxemira, a última delas em 1999.

Havia indícios de que a Índia também havia sofrido perdas nos ataques de quarta-feira, que foram realizados por aeronaves militares e drones dentro do espaço aéreo da própria Índia. O Paquistão alegou que cerca de 80 jatos indianos haviam participado dos ataques e disse que havia "exercido moderação" ao abater apenas cinco.

O governo indiano permaneceu calado sobre todas as aeronaves que teriam sido abatidas, mas os destroços de pelo menos três aviões foram relatados em áreas da Caxemira controlada pela Índia e no estado indiano de Punjab.

O Comitê de Segurança Nacional do Paquistão disse que o país se reserva o direito de responder "em legítima defesa, no momento, local e maneira que escolher".

A declaração afirmou que os ataques foram realizados "sob o falso pretexto da presença de campos terroristas imaginários" e disse que eles mataram civis.

O analista do sul da Ásia, Michael Kugelman, disse que os ataques foram alguns dos de maior intensidade da Índia contra seu rival em anos e que a resposta do Paquistão "certamente também será contundente".

"Essas são duas forças armadas fortes que, mesmo com armas nucleares como dissuasão, não têm medo de empregar níveis consideráveis de força militar convencional uma contra a outra", disse Kugelman. "Os riscos de escalada são reais. E eles podem muito bem aumentar, e rapidamente".

Em 2019, os dois países chegaram perto de uma guerra depois que um insurgente da Caxemira bateu com um carro carregado de explosivos em um ônibus que transportava soldados indianos, matando 40 pessoas. A Índia respondeu com ataques aéreos.

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, pediu o máximo de contenção porque o mundo não podia "permitir um confronto militar" entre a Índia e o Paquistão, de acordo com uma declaração do porta-voz Stephane Dujarric.

A China também pediu calma. Pequim é, de longe, o maior investidor no Paquistão e tem várias disputas de fronteira com a Índia, incluindo uma na parte nordeste da região da Caxemira.

Vários estados indianos realizaram exercícios de defesa civil na quarta-feira para treinar civis e equipes de segurança para reagir em caso de ataque. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, adiou sua próxima viagem à Noruega, Croácia e Holanda.

Cenas de pânico e destruição

Os ataques com mísseis atingiram seis locais e mataram pelo menos 26 pessoas, incluindo mulheres e crianças, disse o porta-voz militar do Paquistão, tenente-general Ahmed Sharif.

As autoridades disseram que outras 38 pessoas ficaram feridas nos ataques, e mais cinco pessoas foram mortas no Paquistão durante trocas de tiros do outro lado da fronteira no final do dia.

Em Muzaffarabad, a principal cidade da Caxemira controlada pelo Paquistão, o morador Abdul Sammad disse que ouviu várias explosões, enquanto as explosões atingiam as casas. Ele viu pessoas correndo em pânico e as autoridades imediatamente cortaram a energia da área.

As pessoas correram para as ruas ou para áreas abertas. "Estávamos com medo de que o próximo míssil atingisse nossa casa", disse Mohammad Ashraf, outro morador.

Os jatos indianos danificaram a infraestrutura de uma represa na Caxemira administrada pelo Paquistão, de acordo com Sharif, o porta-voz militar, chamando isso de uma violação das normas internacionais.

Os ataques também atingiram perto de pelo menos dois locais anteriormente ligados a grupos militantes que, desde então, foram banidos, de acordo com o Paquistão.

Um deles atingiu a mesquita Subhan, na cidade de Bahawalpur, em Punjab, matando 13 pessoas, segundo Zohaib Ahmed, médico de um hospital próximo.

A mesquita fica perto de um seminário que já foi o escritório central do Jaish-e-Mohammed, um grupo militante proibido em 2002. As autoridades dizem que o grupo não tem presença operacional no local desde a proibição.

Outro míssil atingiu uma mesquita em Muridke, em Punjab, danificando-a. Um amplo edifício localizado nas proximidades serviu como sede do Lashkar-e-Taiba até 2013, quando o Paquistão proibiu o grupo militante e prendeu seu fundador.

O Ministério da Defesa da Índia chamou os ataques de "focados, medidos e de natureza não escalatória". "Nenhuma instalação militar do Paquistão foi atingida", disse o comunicado.

No vilarejo de Wuyan, na Caxemira indiana, Adnan Ahmad, 25 anos, relatou ao jornal britânico The Guardian ter ouvido um forte estrondo por volta da 1h40 da manhã. "Quando corri para a janela, vi uma aeronave em chamas caindo", disse ele. "Havia outra aeronave se movendo acima da aeronave que estava caindo. A aeronave aterrissou perto de um prédio escolar, atingindo árvores. Eu corri para o local do acidente junto com outros vizinhos. Houve várias explosões dos destroços caídos por cerca de uma hora."

Desde as primeiras horas da manhã, houve disparos pesados entre as forças indianas e paquistanesas na Linha de Controle, a fronteira de fato que divide a Caxemira. De acordo com autoridades da Caxemira controlada pela Índia, pelo menos 12 civis do lado indiano foram mortos desde a manhã de quarta-feira. O Paquistão informou que pelo menos cinco pessoas haviam sido mortas por bombardeios em seu lado da linha.

Como os disparos continuaram durante todo o dia, milhares de residentes que moravam perto da LoC, no lado indiano da fronteira, foram forçados a fugir para áreas mais seguras. Os moradores locais descreveram que viviam aterrorizados em meio ao que chamaram de "chuva de fogo de artilharia" que danificou casas, um templo sikh, campos agrícolas e veículos.

Enquanto o som do fogo de artilharia chovia do lado de fora de sua casa, Mohammad Mashooq, outro morador de Poonch, disse que temia pela vida de sua família. "Imploramos aos governos da Índia e do Paquistão que parem com essa loucura", disse ele. "Eles deveriam nos deixar viver em paz - já houve destruição e perda de vidas suficientes."

Abdullah Khan estava confinado em um porão com seis membros de sua família desde o ataque noturno. "Os projéteis de morteiro têm caído ao nosso redor desde a noite passada. Embora muitos tenham conseguido fugir para áreas mais seguras, nós não encontramos uma oportunidade de escapar", disse ele.

Trocas de tiros e aviões caem sobre vilarejos no território controlado pela Índia

Ao longo da Linha de Controle, que divide a região disputada da Caxemira entre a Índia e o Paquistão, houve uma intensa troca de tiros.

A polícia e os médicos indianos disseram que 12 civis foram mortos e pelo menos 40 ficaram feridos por bombardeios paquistaneses no distrito de Poonch, perto da fronteira de fato altamente militarizada. Pelo menos 10 civis também ficaram feridos no setor de Uri, na Caxemira, segundo a polícia.

Logo após os ataques da Índia, aviões caíram em três vilarejos: dois na Caxemira, controlada pela Índia, e um terceiro no estado indiano de Punjab.

Os destroços de um avião foram espalhados em um vilarejo, inclusive em uma escola e no complexo de uma mesquita, segundo a polícia e os moradores. Os bombeiros lutaram durante horas para apagar as chamas resultantes.

"Havia um grande incêndio no céu. Depois, também ouvimos várias explosões", disse Mohammed Yousuf Dar, morador do vilarejo de Wuyan, na Caxemira controlada pela Índia.

Outra aeronave caiu em um campo aberto no vilarejo de Bhardha Kalan. O morador Sachin Kumar disse à The Associated Press que ouviu grandes explosões e viu uma enorme bola de fogo.

Kumar disse que ele e várias outras pessoas correram para o local, onde viram soldados indianos levando os pilotos.