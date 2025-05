Panasonic cortará 10.000 postos de trabalho no mundo

Os cortes, que representam quase 4% da força de trabalho do grupo, de um total de 230.000 funcionários, acontecerão principalmente no ano fiscal que terminará em março de 2026.

Dos 10.000 cortes, 5.000 acontecerão no Japão e os outros 5.000 no exterior.

A Panasonic, que fabrica desde aparelhos de TV até panelas de arroz, tornou-se uma das principais empresas do mundo no setor eletrônico na segunda metade do século XX.