Panamá e Venezuela retomam operações aéreas comerciais; companhias já anunciam voos

As operações aéreas e voos comerciais serão retomados entre Panamá e Venezuela, anunciou a Autoridade Aeronáutica Civil do Panamá (AAC) nesta quinta-feira, 22. "A reativação dos voos entre Panamá e Venezuela será realizada com base no princípio da reciprocidade. Além disso, destaca-se que a retomada das operações ocorrerá de acordo com a capacidade técnica dos operadores de ambas as nações", diz a nota.

A Venezuela retirou sua representação diplomática do Panamá em julho do ano passado, após o presidente panamenho, José Raúl Mulino, recusar-se a reconhecer a reeleição do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Mais cedo nesta quinta-feira, Mulino afirmou, durante sua coletiva de imprensa semanal, que havia recebido uma carta da Venezuela, mas que ainda não a havia lido. No entanto, declarou que seria de interesse do Panamá retomar os voos, embora também deseje que a Venezuela aceite receber migrantes venezuelanos deportados do Panamá.