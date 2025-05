Panamá anuncia retomada de voos com a Venezuela

O Panamá anunciou, nesta quinta-feira (22), que retomará os voos comerciais com a Venezuela, suspensos há quase um ano, o que facilitaria o retorno de imigrantes venezuelanos expulsos dos Estados Unidos, informou a autoridade aeronáutica panamenha.

"A Autoridade Aeronáutica Civil do Panamá (AAC) confirma a retomada das operações aéreas entre Panamá e Venezuela", informou a instituição panamenha em um comunicado.

A retomada dos voos ocorrerá "sob o princípio da especialidade" e será realizada "de acordo com a capacidade técnica dos operadores de ambos os países", acrescentou a AAC.

Caracas proibiu os voos procedentes do Panamá no fim de julho de 2024, depois que o presidente panamenho, José Raúl Mulino, se recusou a reconhecer o resultado das eleições venezuelanas na qual o presidente Nicolás Maduro foi reeleito, que a oposição denunciou como fraudulenta.

Ambos os países também suspenderam suas relações diplomáticas no mesmo ano.

O anúncio ocorreu pouco depois que Mulino declarou ter recebido uma proposta de Caracas para "retomar os voos" entre os dois países, embora tenha descartado que isto implique em recuperar as relações diplomáticas.

"Vou avaliar com muito cuidado" porque "é do interesse do Panamá abrir voos comerciais para a Venezuela", disse Mulino em sua coletiva de imprensa semanal.