Palestinos famintos invadem centro de distribuição de comida em Gaza

O caos se instalou nesta terça-feira, 27, no segundo dia de operações de entrega de ajuda humanitária de um novo grupo apoiado pelos EUA na Faixa de Gaza, quando palestinos desesperados invadiram um centro de distribuição de alimentos. Tropas israelenses dispararam tiros de advertência, fazendo com que muitos fugissem em pânico.

Um jornalista da agência Associated Press (AP) relatou ter ouvido tiros de tanques e armas israelenses e viu um helicóptero militar disparando sinalizadores. O exército afirmou que suas tropas dispararam tiros de advertência na área externa do centro, mas que tinha estabelecido o "controle da situação". Pelo menos três palestinos ficaram feridos, segundo a AP.

O centro de distribuição, nos arredores da cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, foi inaugurado no dia anterior pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF), designada por Israel para assumir as operações de ajuda humanitária.