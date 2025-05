Os principais momentos de Elon Musk no governo de Donald Trump

Quando o presidente americano, Donald Trump, encomendou a Elon Musk reduzir o gasto público, o homem mais rico do mundo se tornou um assessor onipresente, até que nesta semana sua missão se deu por terminada. O bilionário dono da Tesla, Space X e X, colecionou episódios marcantes durante a breve passagem no governo do republicano. Abaixo, confira alguns dos momentos que demonstraram a influência de Musk e as polêmicas que levantou.