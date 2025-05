Os 15 cardeais 'papáveis' às vésperas do conclave

O conclave para eleger o sucessor do papa Francisco é um processo secreto sem candidatos oficiais ou campanha eleitoral, mas com muita especulação.

Um total de 133 cardeais com menos de 80 anos poderá votar na eleição que começa na quarta-feira (7): há diplomatas, homens do campo, teólogos e mediadores.

- Pietro Parolin (Itália), nº 2 do Vaticano, 70 anos

O experiente diplomata foi secretário de Estado - nº 2 do Vaticano - durante quase todo o pontificado de Francisco e é uma figura de destaque no cenário internacional.

Com sua figura ligeiramente curvada, voz delicada e temperamento calmo, já viajou o mundo e conhece muitos líderes políticos, assim como os meandros da Cúria Romana.

Como membro do Conselho de Cardeais, desempenhou um papel fundamental na assinatura, em 2018, de um acordo histórico entre a Santa Sé e a China sobre a nomeação de bispos.

Conhecedor do Oriente Médio, este franciscano e teólogo italiano fala hebraico e inglês e chegou em Jerusalém em 1999.

Em setembro de 2023, tornou-se o primeiro patriarca de Jerusalém em exercício - a principal autoridade católica do Oriente - a ser criado cardeal.

Este discreto e experiente diplomata realiza missões de mediação política no exterior há mais de 30 anos.

Membro da Comunidade Romana de Santo Egídio, braço diplomático não oficial da Santa Sé, foi mediador em Moçambique e enviado especial do papa Francisco para a paz na Ucrânia.

Com o rosto jovial e figura esguia, é muito popular na Itália por seu trabalho com os desfavorecidos. Além disso, defende o acolhimento de migrantes e a permanência dos fiéis homossexuais na Igreja.

Este excelente diplomata, poliglota, é um especialista no mundo eslavo.

Gugerotti, a quem Francisco consultou sobre a guerra Rússia-Ucrânia, é prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais desde 2022.

Em 2013, tornou-se bispo auxiliar desta cidade portuária francesa, de onde defende o diálogo inter-religioso e os migrantes, dois pilares do pontificado de Francisco.

Eleito presidente da Conferência Episcopal Francesa no início de abril, ele foi o arquiteto da principal visita do papa sul-americano a Marselha em 2023.

Este luterano sueco se converteu ao catolicismo em um país predominantemente protestante, mas também um dos mais seculares do mundo.

Em uníssono com o pontífice argentino, Arborelius defende o acolhimento a migrantes na Europa. Também se opõe a determinados bispos alemães que querem modernizar sua igreja e a quem o Vaticano acusa de querer criar um novo ramo protestante.

O bispo de Gozo, a segunda maior ilha do arquipélago de Malta, desempenhou um papel fundamental durante o sínodo sobre o futuro da Igreja, convocado por Francisco.

Seu papel foi de um equilibrista, seguindo com o desejo do argentino de criar uma Igreja aberta e vigilante, mas que também reconhecesse as preocupações conservadoras.