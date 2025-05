Opositores de Maduro falam pela primeira vez após mais de 400 dias na embaixada argentina

No início, eram seis refugiados. No entanto, um deles, Fernando Martínez Mottola, entregou-se às autoridades em dezembro de 2024. Ele faleceu por complicações de saúde .

O que diz o governo venezuelano

— Eles montaram o show deles e no final acabaram negociando — afirmou o ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello.

Magalli classificou sua saída como um " milagre " após 412 dias no complexo diplomático, graças a "uma operação estratégica, envolvendo muitas pessoas e com riscos enormes".

Fracasso da diplomacia

Em sua fala, Urruchurtu afirmou que seu caso é a prova de que " a diplomacia tradicional fracassou " e disse que "só uma diplomacia forte pode deter o que está acontecendo hoje na Venezuela". Ele também afirmou que a liberdade do grupo dos cinco opositores não será completa "enquanto não libertarmos todos os que hoje estão injustamente sequestrados no país".

Desde o final de novembro, o grupo denunciava a presença constante de agentes do serviço de inteligência e policiais do lado de fora da residência. Também acusava o governo do presidente Nicolás Maduro de cortar os serviços de água e eletricidade do complexo. O governo negou essas acusações.