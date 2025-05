Opositor venezuelano próximo a Machado é detido por "terrorismo" contra eleição

O dirigente opositor venezuelano Juan Pablo Guanipa foi detido nesta sexta-feira (23) após ser vinculado a uma suposta conspiração contra as próximas eleições de governadores e deputados ao Parlamento.

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, exibiu imagens nas quais Guanipa aparece algemado, usando um colete à prova de balas e escoltado por policiais encapuzados e vestidos de preto.

"Ele é um dos chefes dessa rede terrorista", afirmou Cabello em coletiva de imprensa com meios de comunicação estatais. "Foram apreendidos quatro telefones, além de um laptop. Todo o plano está lá."

Guanipa saía da clandestinidade para participar de manifestações da oposição. Sua última aparição pública foi ao lado de Machado em um protesto em Caracas, em 9 de janeiro, contra a posse do presidente Nicolás Maduro para um terceiro mandato, considerado ilegítimo pela oposição.

A oposição afirma ter vencido as eleições presidenciais e acusa Maduro de ter fraudado os resultados. Machado, inclusive, pediu boicote às eleições deste domingo como parte dessa reivindicação.

Uma mensagem foi publicada pouco depois na conta de Guanipa no X: "Se estão lendo isso, é porque fui sequestrado pelas forças do regime de Nicolás Maduro."

"Não tenho certeza do que me acontecerá nas próximas horas, dias ou semanas. Mas do que tenho certeza é que venceremos a longa luta contra a ditadura", acrescentou.