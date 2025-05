Opep+ mantém calendário de produção apesar de baixo preço do petróleo

Os ministros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) confirmaram, nesta quarta-feira (28), seu cronograma de produção, deixando oito membros acelerarem ainda mais a sua produção no sábado, apesar do baixo preço do petróleo bruto.

Um preço do barril entre US$ 60 e US$ 65 (R$ 342 e R$ 370, na cotação atual) não levou a uma revisão das cotas e o grupo decidiu "reafirmar o nível geral de produção de petróleo bruto" acordado até 31 de dezembro de 2026, anunciou a Opep em seu comunicado.

As reduções coletivas de cerca de 2 milhões de barris diários (bd) e as reduções adicionais de alguns países membros de 1,65 milhão de barris bd foram mantidas.

O foco do mercado petroleiro está no terceiro pacote de "cortes voluntários adicionais", segundo a expressão utilizada pela organização, realizados por oito países.

Inicialmente, Riade, Moscou e os outros seis membros que reduziram sua produção diária em 2,2 milhões de barris decidiram por uma reintrodução progressiva.

Contudo, no início de abril, anunciaram uma aceleração do ritmo, uma reviravolta que provocou queda nos preços do petróleo.

Este grupo aumentou os volumes em 411.000 barris bd para maio e junho, três vezes mais do que o planejado inicialmente, e no sábado eles anunciarão seus planos para julho, com um possível aumento significativo adicional.

