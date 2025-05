ONU expressa preocupação com deportações de migrantes dos Estados Unidos

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos expressou grande preocupação com o número elevado de estrangeiros expulsos dos Estados Unidos, em particular centenas de venezuelanos e outros migrantes enviados para uma penitenciária de El Salvador.

"As famílias com as quais conversamos falamos expressaram um sentimento de impotência diante do que aconteceu e sua dor de ver seus entes queridos rotulados e tratados como criminosos violentos, ou até mesmo terroristas, sem que nenhum tribunal tenha se pronunciado sobre a validade do que são acusados", afirmou.