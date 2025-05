ONU afirma que grupo armado roubou "grandes quantidades" de suprimentos médicos em Gaza

Um grupo de "indivíduos armados" saqueou nesta sexta-feira (30) "grandes quantidades" de equipamentos médicos e tratamentos nutricionais que haviam acabado de chegar a um hospital de campanha em Deir el-Balah, no centro da Faixa de Gaza, anunciou o porta-voz da ONU.

"Enquanto as condições no terreno continuam se deteriorando e a ordem pública e a segurança colapsam, os saques continuam a ocorrer", afirmou.

Ele destacou, no entanto, a diferença entre o episódio desta sexta-feira e o saque ocorrido na quarta-feira em um depósito de alimentos do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU, realizado por palestinos "famintos" e desesperados diante da ajuda humanitária limitada que Israel permitiu entrar em Gaza nos últimos dias, após mais de dois meses e meio de bloqueio.

"Parecia algo muito mais organizado e diferente dos saques que vimos nos últimos dias, especialmente no depósito do PMA (...). Foi uma operação organizada, realizada por homens armados", insistiu Dujarric.

Desde o início da semana passada, Israel voltou a autorizar o trânsito limitado de caminhões da ONU pelo posto fronteiriço de Kerem Shalom, mas as Nações Unidas denunciaram que isso representa "uma gota no oceano", dadas as enormes necessidades.