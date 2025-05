ONG critica termos do acordo para devolver arquipélago de Chagos à Maurício

A ONG Human Rights Watch (HRW) criticou, nesta sexta-feira (23), o acordo de restituição do arquipélago de Chagos pelo Reino Unido à República de Maurício, lamentando que os habitantes expulsos há décadas não puderam regressar à ilha principal.

Segundo este acordo firmado na quinta-feira em Londres, o Reino Unido devolve o arquipélago do Oceano Índico às Ilhas Maurício, mas mantém um contrato de arrendamento de 99 anos da ilha principal, Diego Garcia, para manter uma base militar britânico-americana nessa região estratégica.

Cerca de 2.000 habitantes do arquipélogo, que conta com sessenta ilhas, foram expulsos nos anos seguintes, especialmente de Diego García.

O tratado "deve ser julgado com base em sua capacidade de pôr fim ao crime colonial do Reino Unido e dos EUA de deslocar à força o povo do arquipélago", disse Clive Baldwin, consultor jurídico da HRW, em um comunicado.