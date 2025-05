Oficiais federais dos EUA investigam navio mexicano que colidiu com Ponte do Brooklyn em NY

Oficiais federais norte-americanos de transporte iniciaram uma investigação para descobrir por que um navio da marinha mexicana colidiu com a Ponte do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. A embarcação, batizada de Cuauhtémoc, estava visitando a cidade dos EUA em uma turnê global quando o acidente ocorreu no sábado à noite. Duas pessoas morreram durante a colisão. Não estava claro o que causou o desvio de curso do navio.