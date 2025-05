Número de mortos em queda de avião na Califórnia sobe para seis

As seis pessoas que viajavam a bordo de um pequeno avião que tentou fazer um pouso de emergência em um bairro da Califórnia durante um momento de nevoeiro denso morreram, segundo as autoridades que investigam o acidente.

O Cessna 550, que segundo os registros federais pertencia ao agente musical Dave Shapiro, colidiu com uma linha de energia elétrica antes de cair em uma área residencial de San Diego às 3H47 (6H47 de Brasília) na quinta-feira, informou o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

"O piloto e os passageiros sofreram ferimentos fatais", disse o investigador do NTSB Dan Baker em uma entrevista coletiva na sexta-feira.

Ele acrescentou que não houve feridos graves no solo. Baker não especificou o número de mortos, mas a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos havia informado que seis pessoas estavam no avião particular.