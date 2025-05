Nua, espancada e agredida sexualmente: o calvário de uma ativista de Uganda presa na Tanzânia

Atuhaire, que recebeu o prêmio 'International Women of Courage Award' nos Estados Unidos no ano passado, foi presa na segunda-feira em Dar es Salaam, o centro econômico da Tanzânia.

Ela viajou para acompanhar o julgamento de Tundu Lissu, o principal líder da oposição do país, que foi preso e julgado por traição. O dirigente, cujo partido foi excluído das próximas eleições gerais em outubro, pode ser condenado à pena de morte.

Atuhaire foi abandonada por agentes de segurança tanzanianos na manhã de sexta-feira, perto da fronteira com Uganda, depois de sofrer o que ela descreveu como uma provação brutal.

Agather Atuhaire foi presa junto com Boniface Mwangi, um conhecido ativista queniano de direitos humanos, que também pretendia assistir ao julgamento de Lissu para apoiá-lo.

Depois de serem interrogados, eles foram vendados e levados para um local desconhecido. Lá, tiraram Mwangi do veículo e começaram a bater nele.

"Ouvi seus gritos", disse Atuhaire, acrescentando que os policiais tocavam música gospel no rádio do carro para encobrir os gritos.

Um dos policiais tanzanianos bateu nas solas de seus pés "com força total", enquanto outro enfiou um objeto em seu ânus, disse.

Depois, segundo ela, cobriram seu corpo com excrementos.

"Eles estão acostumados com o fato de o abuso sexual ser algo de que a vítima se envergonha. Mas não sou eu que deveria ter vergonha, são eles", disse Atuhaire.

O Departamento de Estado americano afirmou neste sábado que estava "profundamente preocupado" com os relatos de abuso sofridos por Atuhaire e Mwangi, e pediu uma "investigação imediata e completa".

A Anistia Internacional também exigiu que a "tortura e a deportação forçada" de Mwangi e Atuhaire sejam "investigadas com urgência".

A AFP tentou entrar em contato com o governo da Tanzânia para comentar o assunto, mas não obteve resposta.

Atuhaire é advogada e jornalista, crítica do governo do presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que está no poder há quase 40 anos.