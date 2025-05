NPR contesta ordem de Trump para encerrar financiamento da mídia pública no país

A National Public Radio (NPR) entrou com uma ação judicial contestando a ordem executiva do presidente americano, Donald Trump, para encerrar o financiamento federal da mídia pública, alegando que a iniciativa contraria a Lei de Radiodifusão Pública de 1967, que proíbe agências federais de controlar a Corporation for Public Broadcasting. A organização é responsável por supervisionar o financiamento governamental do Serviço Público de Radiodifusão e da NPR.