Novo papa escolhe o nome Leão XIV

Inclinação pastoral e construtor de pontes: o perfil de Leão XIV

Como foi a escolha do novo papa

O processo de escolha do Papa começou na quarta-feira (7), que acabou marcada pela demora para a divulgação do primeiro resultado da votação. Prevista para ser emitida por volta das 19h (14h em Brasília), a fumaça preta só apareceu pouco depois das 21h (16h no horário local) para uma multidão que aguardava na Praça São Pedro, no Vaticano.