Novo chefe de Governo da Alemanha pede em Paris a ratificação do acordo com o Mercosul

As nações da União Europeia (UE) devem ratificar "rapidamente" o tratado de livre comércio entre UE e os países do Mercosul, ao qual a França se opõe, pediu nesta quarta-feira (7) em Paris o novo chanceler alemão Friedrich Merz.

"O acordo com o Mercosul deve ser ratificado e implementado rapidamente", declarou, durante uma entrevista coletiva ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron.

O acordo ainda precisa ser aprovado por pelo menos 15 Estados membros da UE que representem 65% da população do bloco, e depois conseguir a maioria no Parlamento Europeu. Também deve ser aprovado por cada país do Mercosul.