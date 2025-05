Mais de 90 mil brasileiros que vivem na Argentina serão impactados pelas regras mais rígidas na saúde e na educação; entenda

Governo quer cobrar de estrangeiros por serviços de saúde e educação, atualmente, gratuitos no país.

O governo de Javier Milei endureceu nesta quarta-feira (14) as regras migratórias , o que pode afetar mais de 90 mil brasileiros que vivem na Argentina.

Entre as medidas, estão a obrigação de os estrangeiros pagarem por serviços de saúde e mensalidades de universidades , além de regras mais rígidas de entrada e deportações mais rápidas.

Turistas também terão que apresentar um seguro médico ao entrar no país.

O decreto passa a vigorar assim que for publicado no Diário Oficial do país, o que não tem data certa, mas deve ocorrer nos próximos dias.