Netanyahu afirma que Israel matou líder do Hamas na Faixa de Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (28) que o exército do país matou Mohamed Sinwar, apontado como líder do Hamas na Faixa de Gaza. Ele é irmão de Yahya Sinwar, ex-liderança do grupo e que também foi morto por forças israelenses.

— Eliminamos Mohamed Sinwar — disse Netanyahu durante uma sessão parlamentar.

A imprensa israelense havia informado que Mohamed foi alvo de bombardeios israelenses no sul de Gaza em meados de maio.

O grupo extremista Hamas ainda não reagiu às declarações de Netanyahu.

Ataques contra os irmãos Sinwar

Em 13 de maio, o exército israelense anunciou o bombardeio de "um centro de comando e controle do Hamas localizado em uma infraestrutura subterrânea terrorista, sob o hospital europeu em Khan Yunis", no sul da Faixa de Gaza. Segundo a imprensa local, o bombardeio teve como alvo Mohamed Sinwar.

O irmão dele, Yahya Sinwar, é considerado o principal arquiteto do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. Ele foi morto em 2024 em Rafah, no sul do território.

De acordo com especialistas sobre o movimento islamista, Mohamed Sinwar liderou o braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qassam, que, assim como o movimento político, são consideradas uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Após as mortes de vários líderes do Hamas nos últimos 19 meses, Mohamed Sinwar, segundo esses especialistas, estava no centro das decisões relacionadas às negociações indiretas com Israel, à questão dos reféns israelenses mantidos em Gaza e à gestão do braço militar.

Negociações por cessar-fogo

Israel e Hamas negociam o fim da guerra desde o início do ano, quando um acordo de cessar-fogo resultou na troca de dezenas de reféns. Apesar disso, as conversas mediadas por Estados Unidos, Egito e Catar não têm avançado.

Na segunda-feira (26), representantes norte-americanos que participam da negociação desmentiram a informação de que o Hamas aceitou um cessar-fogo em Gaza que implicaria na libertação de 10 reféns e sete dias de trégua. No mesmo dia, Netanyahu prometeu que vai resgatar todos os reféns mantidos pelo grupo terrorista em Gaza, "vivos ou mortos".

— Se não conseguirmos hoje, conseguiremos amanhã, e se não conseguirmos amanhã, então depois de amanhã, não desistiremos (...) Pretendemos trazer todos de volta, os vivos e os mortos — disse Netanyahu em um discurso de encerramento das festividades do "Dia de Jerusalém".

Para um acordo de cessar-fogo, Netanyahu defende a saída de palestinos da Faixa de Gaza. Os Estados Unidos apresentaram uma proposta que prevê a saída de mais de 2 milhões de palestinos da região — buscando refúgio em países vizinhos como Jordânia e Egito.