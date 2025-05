Navio de 135 metros encalha em jardim de casa na Noruega

Um morador da Noruega foi surpreendido na quinta-feira (22) ao deparar com um navio porta-contêineres encalhado no seu jardim, na cidade de Byneset, nos arredores do fiorde de Trondheim. A embarcação, o NCL Salten, tem 135 metros de comprimento e contava com 16 tripulantes.

De acordo com o Estadão, Johan Helberg, morador da casa que quase foi atingida, só descobriu do ocorrido ao ser acordado por um vizinho. Ninguém ficou ferido, mas os esforços para desencalhar o navio falharam na quinta-feira.

Uma investigação foi aberta para entender as causas do incidente. As autoridades descartaram a possibilidade de alguém ter encalhado o navio de propósito. As hipóteses analisadas são falha técnica ou erro humano.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, o navio teria entrado no Fiorde de Trondheim a caminho da cidade de Orkanger, mas acabou não conseguindo fazer uma curva, encalhando no jardim de Helberg.

— Fui à janela e fiquei muito surpreso. Tive de dobrar o pescoço para ver o topo do navio. Foi surreal — disse o dono da casa.