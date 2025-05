Naufrágio de dois barcos com turistas deixa 10 mortos e 70 feridos na China

Dez pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas após dois barcos com turistas naufragarem na China, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira, 5. O acidente aconteceu na tarde de domingo, 4, depois que uma tempestade súbita de chuva e granizo atingiu as partes altas do rio Wu, um afluente do Yangtzé, o maior curso dágua da China, e afetou as condições de navegação cobrindo a superfície do rio com uma névoa densa.