'Não estou consumindo drogas!', diz Musk após relato do NY Times

Elon Musk desmentiu, neste sábado (31), uma reportagem do jornal The New York Times que afirma que o bilionário usou amplamente cetamina, ecstasy, cogumelos alucinógenos e outras drogas no ano passado, durante a campanha de 2024 a favor de Donald Trump.

Acrescentou que ele consumiu ecstasy e cogumelos alucinógenos e viajou com uma caixa de pílulas no ano passado. E que não se sabe se Musk consumiu drogas enquanto dirigia o chamado Departamento de Eficiência Governamental (Doge) após Trump tomar posse em janeiro.

Musk primeiro se esquivou de uma pergunta sobre o uso de drogas em uma aparição na sexta-feira com Trump no Salão Oval, na qual o chefe da Tesla e SpaceX foi visto com um olho roxo em sua despedida formal como principal encarregado do severo corte de gastos de Trump com o Doge, que demitiu dezenas de milhares de funcionários públicos.