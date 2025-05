Nacionalistas israelenses gritam 'morte aos árabes' em marcha em Jerusalém

No centro do conflito entre israelenses e palestinos, a disputa por Jerusalém é causa frequente de confrontos. Os dois lados veem a cidade como parte essencial de suas identidades nacionais e religiosas.

As lojas de palestinos em Jerusalém foram cobertas com adesivos que diziam "Gaza é nossa". Em outra provocação, um manifestante gritou para uma mulher palestina: "Essa é a nossa casa, esse é o nosso Estado". Ao que ela respondeu, em hebraico, "vão embora daqui!"

Netanyahu prometeu continuar com sua "missão" para trazer de volta os reféns mantidos em cativeiro pelo Hamas, "os vivos e os mortos". Contudo, as negociações para o acordo de cessar-fogo e liberação de reféns seguem travadas.

Uma fonte do Hamas disse que o grupo terrorista teria aceitado a proposta do enviado dos EUA, Steve Witkoff, mas a informação foi desmentida pelo americano.

Uma autoridade palestina disse ao Times of Israel que Witkoff teria voltado atrás no entendimento sobre o acordo. Segundo o relato, ele teria informado ao Hamas que aceitava as alterações feitas pelo grupo em sua proposta de cessar-fogo. Depois, teria mudado de ideia e afirmado que a versão do Hamas não era aceitável.