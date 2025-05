Na Polônia, pesquisa indica 2º turno entre Trzaskowski e Nawrocki em eleições presidenciais

A pesquisa conduzida pelo Ipsos mostra Trzaskowski com 30,8% dos votos, e Nawrocki com 29,1%.

No total, há 13 candidatos. Para vencer, é preciso pelo menos 50% de apoio.

A votação ocorre num momento de preocupações elevadas dos poloneses com a segurança, dada a guerra na Ucrânia, país vizinho, e a possibilidade de os Estados Unidos enfraquecerem o apoio à defesa da Europa sob o governo do presidente norte-americano, Donald Trump.

Ele atua como comandante das forças armadas, pode vetar legislação e desempenha um papel na política externa e de segurança do país. As informações são da Associated Press.