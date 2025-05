Após revés, Friedrich Merz é eleito chanceler da Alemanha em segunda rodada de votação

Merz recebeu 325 votos no segundo turno. Para ser eleito, ele precisava de 316 dos 630 votos. Na primeira rodada de votação, durante a manhã, Merz ficou a seis votos de conquistar o cargo. O conservador teve apenas 310 votos na ocasião, número menor do que os 328 assentos que a sua coalização tem.

Autoridades parabenizam Merz

O presidente da Ucrânia , Volodimir Zelensky, parabenizou Merz nesta terça-feira e afirmou que espera ver "mais a liderança alemã" no Velho Continente e nas relações com os Estados Unidos, agora que "o futuro da Europa está em jogo".

Indignação na extrema direita

— O senhor Merz deve renunciar imediatamente e deve abrir a porta para novas eleições em nosso país — declarou Alice Weidel, colíder do AfD, que foi o segundo partido mais votado nas eleições de 23 de fevereiro e atualmente está empatado com os conservadores nas pesquisas.

Perfil do governo

Defensor do apoio inabalável à Ucrânia, Merz prometeu uma nova "liderança" na Europa, o que inclui o fortalecimento dos laços com Paris e Varsóvia. Internamente, o líder da CDU também quer se opor à AfD ao adotar uma postura rígida em relação à política migratória.

Seu sucesso no poder também dependerá de entendimento com os seus aliados social-democratas. O acordo de coalizão prevê 10 pastas ministeriais para os conservadores, incluindo Relações Exteriores, e sete para os social-democratas, que ficariam com as Finanças, com Lars Klingbeil, e a Defesa, na qual Boris Pistorius, o ministro do governo Scholz, permaneceria.