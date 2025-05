Musk anuncia saída do governo Trump

Ele ainda afirmou que a missão do Departamento de Eficiência Governamental, mais conhecido pela sigla em inglês Doge, irá "se fortalecerá com o tempo, à medida que se tornar um modo de vida em todo o governo".

Saída já era planejada

— Provavelmente, no próximo mês, meu tempo alocado ao DOGE (o escritório criado por Trump para cortar gastos federais) diminuirá significativamente — disse Musk em uma teleconferência discutindo os lucros do primeiro trimestre da Tesla, um período em que seus lucros caíram 71% em comparação ao mesmo período em 2024.

Conflito de interesses

Apesar do afastamento de Musk, o presidente norte-americano demonstrou satisfação pela atuação do bilionário no governo dos Estados Unidos.

Em cerca de cem dias se encerraria o contrato do bilionário como funcionário especial do governo, atribuição que lhe isenta temporariamente de exercer cargos que causem conflitos de interesses. Ou seja, caso ele prossiga no governo após este período, precisará abrir mão do comando de suas empresas – entre elas a Tesla e SpaceX.