Musk afirma que as vendas da Tesla 'vão bem', apesar da recente queda

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou, nesta terça-feira (20), que as vendas da empresa de carros elétricos "vão bem", apesar da recente queda em um momento em que sua imagem foi prejudicada por seu papel no governo de Donald Trump.

"Somos fortes em todos os demais aspectos. Assim, as vendas (...) vão bem neste momento", declarou Musk do Fórum Econômico do Catar.

Além disso, as vendas globais da Tesla caíram cerca de 13% no primeiro trimestre, com uma queda marcada de 45% na União Europeia, devia à concorrência de fabricantes chineses, mas também à aversão que a proximidade de Musk com Trump gera.