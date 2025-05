Moody's rebaixa classificação da dívida dos Estados Unidos de Aaa para Aa1

A agência classificadora de risco Moody's rebaixou, nesta sexta-feira (16), a nota creditícia dos Estados Unidos de seu nível máximo de triplo A, em um golpe ao discurso do presidente Donald Trump sobre a força econômica e prosperidade do país.

O rebaixamento de Aaa para Aa1 ocorreu no mesmo dia em que vários legisladores republicanos frustraram no Congresso uma votação sobre o avanço de um megaprojeto de lei que é visto como a peça central do programa do presidente americano.