Modelo de IA da Microsoft supera os métodos tradicionais de previsão meteorológica

Um modelo de inteligência artificial (IA) da Microsoft foi capaz de fazer previsões meteorológicas mais precisas e com custo mais baixo do que os modelos tradicionais utilizados pelas principais agências internacionais, segundo resultados publicados nesta quarta-feira (21) pela revista científica Nature.

O Aurora foi treinado com dados históricos e foi capaz de prever corretamente todos os furacões de 2023, até melhor do que os centros de previsão atuais, como o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Os modelos tradicionais de previsões meteorológicas foram projetados com base em princípios físicos fundamentais - como conservação da massa, energia e momento angular - e exigem sistemas de computação de alta capacidade.

Segundo o estudo, o Aurora exige centenas de vezes menos capacidade do sistema de computação.

Esses resultados experimentais sugerem um novo avanço na era inaugurada em 2023 pelo modelo de IA Pangu-Weather da Huawei, enquanto as principais agências meteorológicas se esforçam para desenvolver previsões mais confiáveis de fenômenos climáticos extremos exacerbados pelo aquecimento global.

"Acredito que estamos no início de uma era de transformação" na ciência atmosférica, observou Perdikaris em um vídeo de apresentação divulgado pela Nature.

"Nos próximos cinco a dez anos, o Santo Graal será como construir sistemas que possam trabalhar diretamente com observações de fontes de detecção remotas, como satélites e estações meteorológicas, para gerar previsões de alta resolução em qualquer lugar que quisermos", acrescentou.

Em sua simulação, por exemplo, Aurora previu corretamente com quatro dias de antecedência onde e quando o Doksuri - o tufão mais de previsibilidade mais cara já registrado no Pacífico - atingiria as Filipinas.