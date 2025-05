Ministro do Interior se torna novo líder da direita na França

O ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, venceu neste domingo (18) com ampla margem a eleição para liderar o tradicional partido conservador, um êxito que o reforça como possível candidato à presidência da França em 2027.

Quase 75% dos votantes do partido Os Republicanos (LR) escolheram esse político de 64 anos, em vez de seu rival, o deputado Laurent Wauquiez, após sua nomeação como ministro em setembro ter reacendido um partido moribundo, anunciou a legenda.

Sua vitória chega após uma campanha fortemente marcada pela direita. Como ministro, Retailleau anunciou o endurecimento dos critérios para obter a nacionalidade francesa e apelou, sem sucesso, à Argélia para que recebesse de volta seus cidadãos com ordem de expulsão.

Esse sucesso partidário o fortalece como ministro no governo de coalizão com a aliança de centro-direita de Emmanuel Macron e como possível candidato do LR à presidência da França em 2027. O primeiro-ministro, François Bayrou, já celebrou sua "magnífica vitória".