Ministro de Justiça tcheco renuncia após aceitar doação de traficante

"Não tenho conhecimento de nenhum ato ilegal. Mas não quero manchar a reputação do governo de coalizão", declarou na sexta-feira no X.

Blazek, de 56 anos, é membro do Partido Cívico Democrático (ODS) do primeiro-ministro Petr Fiala, que lidera o governo de coalizão de centro-direita formado após as eleições de 2021.